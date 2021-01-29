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Bakan Çavuşoğlu: Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz.' dedi.

29 Ocak 2021 Cuma 11:22 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 11:48
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

- Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz.

- Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur.

(Kaçırılan Türk denizciler) Mürettebat ve kaptan şirketle irtibata geçti. Sağlık durumları iyi, güzel haberleri yakında alacağız.

- Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır.

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