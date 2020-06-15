İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8397
  • EURO
    7,6955
  • ALTIN
    376.213
  • BIST100
    109825
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile basın toplantısı düzenliyor
Güncel

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:32
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İkili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele dahil güvenlik konularını ele aldık.

Suriye'ye kalıcı istikrarı getirmek için adım atmamız lazım.

İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara karşıyız.

Nadir görülüyor... Saniye saniye kaydedildi!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.