Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
İkili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele dahil güvenlik konularını ele aldık.
Suriye'ye kalıcı istikrarı getirmek için adım atmamız lazım.
İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara karşıyız.