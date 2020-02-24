AA 24 Şubat 2020 Pazartesi15:05 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:32

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.

Öte yandan, Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajını iletti.

Kovid-19 nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.