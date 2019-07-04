Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin “çatışmalarda kullanılan çocuklarla” ilgilenen özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, Suriye’deki YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile masaya oturmasına sert tepki gösterdi.

''Genel Sekreterle görüşeceğiz. Görüşme konusunda mutabık kaldık. Arkadaşlarımız zamanlamasını ayarlamaya çalışıyorlar. Daimi Temsilcimiz Feridun Bey, bizzat Genel Sekretere giderek yazılı protestomuzu da iletmiştir.'' diyen Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü...

''Bu şahısla ilgili kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bunu görünce çok şaşırmış. Çünkü bu şahsın terör listesinde olduğunu ve de kırmızı bültenle arandığını bilmiyorlarmış. İşte terörle mücadeledeki çifte standart ve ikiyüzlülük bu. Kırmızı bültenle aranan kişi nasıl oluyor da İsviçre’ye gidebiliyor? İsviçre ki her zaman terörle mücadele ve diğer hak ve hukuk konusunda diğer ülkelerin biraz daha önünde olmaya çalışan bir ülke esasen.''

BM'DEKİ SKANDAL

BM Genel Sekreteri’nin “çatışmalarda kullanılan çocuklarla” ilgilenen özel temsilcisi Virginia Gamba, Suriye’deki YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile masaya oturdu. Türkiye, BM’nin tüm dünyanın terör örgütü kabul ettiği PKK’yla gizli anlaşma imzalamasına sert tepki gösterdi.