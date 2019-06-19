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Bakan Çavuşoğlu: İstediğimiz tek şey Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,'Kıbrıs etrafında ve Akdeniz'deki kaynakları birlikte paylaşarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın refahı ve istikrarını güçlendirmek istiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var; Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında ve Akdeniz'deki kaynakları birlikte paylaşarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın refahı ve istikrarını güçlendirmek istiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var; Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması." dedi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
 
KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ
 
İki tarafın siyasi eşitliğine dayanmayan bir çözüm kalıcı olmaz. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alan bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Kıbrıs etrafında ve Akdeniz'deki kaynakları birlikte paylaşarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın refahı ve istikrarını güçlendirmek istiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var; Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması. Bu konudaki çabalarımız elbette sürdüreceğiz.
 
TERÖRLE MÜCADELE
 
Terör örgütleri arasında ayrım yaparsak terörle mücadele edemeyiz. DEAŞ gibi terör örgütlerini kontrol ettiği sahalarda temizlemek yetmez, onların güç bulduğu kaynakları kurutmak ve ideolojilerini birlikte yok etmek lazım.

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