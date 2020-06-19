19 Haziran 2020 Cuma 15:32 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 16:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Türkiye'ye AB içinde en güçlü destek İtalya'dan geldi.



İtalya ile Libya'da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz.



Doğu Akdeniz'in çatışma alanı değil, iş birliği alanı olmasını istiyoruz.



İtalya Dışişleri Bakanı Maio'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye halkına en kötü günümüzde yanımızda olduğu için teşekkür ederim.

Libya'da artık ihtilafın sona ermesi gerekli. BM önderliğinde barış sürecini destekliyoruz.

Avrupa için Libya güvenlik tehdidi oluşturmamalı.

SORU-CEVAP

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Paylaşıma inanan herkesle iş birliğine hazır olduğumuzu vurguladık.

(AB'nin İrini operasyonu) İrini operasyonu dengeli değil, taraflı. UMH'nin talep ve endişelerini karşılıyor. Suriye'den Abu Dabi'den Libya'ya gelen savaş uçaklarıyla ilgili İrini'nin bir açıklaması veya tespiti olabildi mi? Fransa bizzat Hafter'e silah gönderiyor.

SERRAC'DAN İRİNİ ELEŞTİRİSİ

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek üzere başlattığı "İrini" operasyonunun darbeci general Halife Hafter'in yararına olduğunu belirtmiş, ""Ama bizim düşmanlarımıza silah ve mühimmat en fazla hava ve kara yoluyla ulaşıyor. Bizim limanlarımız kontrol edilecek, birliklerimiz dezavantajlı hale gelecek ama Hafter her türlü yardımı almak ve milis güçleri de her türlü askeri takviyeyi kullanmak konusunda özgür olacak." ifadelerini kullanmıştı.