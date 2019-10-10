22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8327
  • 6,4344
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Teröristlerden Türk gazetecilere alçak saldırı!

Teröristlerden Türk gazetecilere alçak saldırı!

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Vahşi doğanın içinden komik kareler

Vahşi doğanın içinden komik kareler

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA