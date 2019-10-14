Bakan Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınıyor. Bu bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı her türlü adımı atacağız" dedi.
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