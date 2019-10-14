Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınıyor. Bu bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı her türlü adımı atacağız" dedi.