Bölgeden Kürtlerin çekilmesi gibi bir durum yok, teröristler çekilecek. Buralarda nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak. Bu bölgedeki demografik mühendislik sona ermiş olacak.

Adana Mutabakatı terör oluşumlarının engellenmesini öngörüyor. Suriye bunu engelleyemezse Türkiye tek başına gereğini yapar. Özeti bu. Bizim rejimle doğrudan bir temasımız yok. Şu andaki rejimin Adana Mutabakatı'nı istese de uygulama kapasitesi yok. Buralarda boşluklar var. Neticede şu anda ülkenin tamamını yönetme durumu yok. Suriye Adana Mutabakatı'ndaki gerekliliklerini yerine getiremiyor. Burada Rusya kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor.

"GÖÇMENLERİN DÖNMESİ İÇİN DE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Suriyeli göçmenler kendilerini güvende hissedeceğine inanıyorsa geri dönüyor. 365 bin kişi buralara döndü. Kendini güvende hissedebilmesi için rejimin kontrol ettiği yerlerde rejimden garanti alınması lazım. İnsanların endişesi var. Ekonomik boyutu, temel ihtiyaçların karşılanması boyutu var. Burada uzun zamandır Rusya bir aktör. Birlikte çalışacağımıza göre, buralarda göçmenlerin dönmesi için de birlikte çalışacağız.

"3 AVRUPA ÜLKESİ İLE BİR ARAYA GELME DURUMUMUZ VAR"

AB Suriyeliler bize gelmesin diyor. Geri dönenlere yardım etmeyiz diye de başladılar. Sayın Boris Johnson'un da teklif ettiği gibi 3 Avrupa ülkesi ile bir araya gelme durumumuz var. Burada herkesin üzerine düşecek görevler var.

"RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DÜNKÜ MUTABAKAT MUHTIRASIYLA TAÇLANMIŞTIR"

Askerlerimiz ve istihbaratımız burada üzerine düşeni yapacak. Dışişleri Bakanlığı olarak da biz de katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kendi aramızda birbirimize destek olarak bu süreci yürütüyoruz. Önemli olan sahada askerlerimizin ve kurulacak mekanizmanın sahadaki gözetimini askerlerimiz ve istihbaratımız sağlayacak. Biz de sahada ve masada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Burada önemli olan herkesin sözlerini tutması ve mutabakata bağlı kalması. Rusya ile iş birliği yaparak Halep'te 45 bin insanı kurtardık. Sonra bize İran da katıldı. Rusya ile iş birliğimiz dünkü mutabakat muhtırasıyla taçlanmıştır.

"10 KİLOMETRELİK DERİNLİKTE HER YERDE DEVRİYE YAPILACAKTIR"

10 kilometrelik derinlikte her yerde devriye yapılacaktır. Bir süre sınırı yok. Suriye'de kalıcı bir çözüm oluncaya kadar bunun devam etmesi gerekiyor. Teröristler buradan çekildi ama Afrin, El Bab, Cerablus bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirdik ama hala sahada teröristler var. Çekilmenin süresi var ama Siyasi çözüme kadar biz bunları devam ettirmek istiyoruz.

"HAREKATLARIMIZLA DENGELER TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Haklı davamızı her yerde anlatıyoruz. Daha önceki harekatlarımızı da anlattık. Şunu söylemek isterim. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeleri bizlerin yaptığımız ikili görüşmelerin dışında biz bu harekatı anlatan bildirimi herkese çok güzel anlattık. Neden oldu, niye yapmak zorunda kaldık, hangi hukuki zemini dahil çok güzel bir şekilde anlattık. Anlamak istemediklerini de gördük. Oyunları bozuldu. Anlatma konusunda bir sıkıntımız yok ama biz son 1,5 yıldır dengeleri değiştirdik. Harekatlarımızla dengeler tamamen değişti. Bu sahada ve masada güçlü olmanın neticesidir. Harekatımızın neticesinde herkes meşruiyetini de kabul etmek zorunda kalıyor. Avrupa da bizle çalışmak arzusunda. Sahada varsanız masada da varsınız. Sonuna kadar haklıyız. Vicdanen rahatız. Çünkü sadece teröristleri biz hedef alıyoruz. Bizlere yönelik bir çok karalama propagandasını öne sürdüler ama biz sivilleri konusunda çok hassasız. Bizim haklılığımızı herkes kabul etmeye başladı.