İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de koronavirüs önlemleri...B akan Çavuşoğlu konuşuyor
Güncel

Türkiye'de koronavirüs önlemleri...B akan Çavuşoğlu konuşuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konsolosluk çağrı merkezinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından koronavirüse karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıyor.

15 Mart 2020 Pazar 15:36 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:50
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konsolosluk çağrı merkezinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından koronavirüse karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dışişleri'nde bütün izinleri iptal ettik.

Birazdan önlemlere ilişkin bir toplantı yapacağız.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin aldığı tedbirleri altını çizerek vurguladı.

(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor.

(Everest'te mahsur kalan Türk dağcılar) Vatandaşlarımızı almak için helikopter kiraladık. Biraz önce helikopter vatandaşlarımızı sığındıkları köyden aldılar. 2 vatandaşımızı Hindistan'dan Türkiye'ye getireceğiz

Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 İHA'larla Rusya'ya gözdağı verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

108 yıl sonra mezarlarına ulaşıldı
108 yıl sonra mezarlarına ulaşıldı

108 yıl sonra mezarlarına ulaşıldı

'Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti'
'Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti'

'Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti'

Bakan Kasapoğlu açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı
Bakan Kasapoğlu açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı

Bakan Kasapoğlu açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı

Kennedy'den Kasımpaşa'ya 'mahalleyi ayağa kaldıran' mektup
Kennedy'den Kasımpaşa'ya 'mahalleyi ayağa kaldıran' mektup

Kennedy'den Kasımpaşa'ya 'mahalleyi ayağa kaldıran' mektup
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.