Türkiye'de koronavirüs önlemleri...B akan Çavuşoğlu konuşuyor

15 Mart 2020 Pazar 15:36 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:50

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konsolosluk çağrı merkezinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından koronavirüse karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dışişleri'nde bütün izinleri iptal ettik.

Birazdan önlemlere ilişkin bir toplantı yapacağız.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin aldığı tedbirleri altını çizerek vurguladı.

(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor.

(Everest'te mahsur kalan Türk dağcılar) Vatandaşlarımızı almak için helikopter kiraladık. Biraz önce helikopter vatandaşlarımızı sığındıkları köyden aldılar. 2 vatandaşımızı Hindistan'dan Türkiye'ye getireceğiz