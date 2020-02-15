15 Şubat 2020 Cumartesi17:20 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İdlib'deki gerilimin ve bu konuda Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya etki yapmaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerilimin ve bu konuda Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya etki yapmaması gerektiğini söyledi.

Rus muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İdlib’teki gerilimin S-400 anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Hayır, bu iki farklı konu” yanıtını verdi.