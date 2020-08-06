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Bakan Çavuşoğlu Libya'da uyardı: Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da yaptığı açıklamada, 'Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu' dedi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:08
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da açıklama yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Libya'da görüşmelerinin ardından açıklama yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik.

- Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

- Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı.

- Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.

- Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu.

- İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.

- (Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik. 

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