Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da açıklama yapıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Libya'da görüşmelerinin ardından açıklama yapıyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
- Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik.
- Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
- Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı.
- Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.
- Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu.
- İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.
- (Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik.