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Bakan Çavuşoğlu, Mbella ve Mahamat Zene ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ile bir araya geldi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 23:00 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:00
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Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Afrika Zirvesi marjında son olarak Çad ve Kamerun'dan mevkidaşlarımla görüştük. Ayrıca, Libya Temsilciler Meclisi Başkan V. ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

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