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Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Mario Bucaro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'da Guetemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile görüştü.

IHA31 Aralık 2022 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Mario Bucaro ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile bir araya geldi.

"EKONOMİ, SAVUNMA SANAYİİ VE KÜLTÜREL ALANLARDAKİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Brezilya'daki ikinci görüşmemizi Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile gerçekleştirdik. Ekonomi, savunma sanayii ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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