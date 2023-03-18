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Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret... Bakan Çavuşoğlu: Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.' dedi.

18 Mart 2023 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.

* Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Depremden sonra destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.

- Önümüzdeki süreçte daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.

- Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz.

- Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz.

- Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.

- Bağlarımızı kopartmamak için elimizden geleni yapacağız.

- İş birliğimizi bölgesel konularda geliştireceğiz.

- Mısır, Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.

- Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmalıyız.

- Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz.

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