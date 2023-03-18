Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenliyor.Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.
* Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Depremden sonra destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.- Önümüzdeki süreçte daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.
- Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz.
- Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz.
- Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.
- Bağlarımızı kopartmamak için elimizden geleni yapacağız.
- İş birliğimizi bölgesel konularda geliştireceğiz.
- Mısır, Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.
- Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmalıyız.
- Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz.