Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.

* Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Depremden sonra destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.

- Önümüzdeki süreçte daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.

- Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz.

- Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz.

- Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.

- Bağlarımızı kopartmamak için elimizden geleni yapacağız.

- İş birliğimizi bölgesel konularda geliştireceğiz.

- Mısır, Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.

- Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmalıyız.

- Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz.