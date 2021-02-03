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Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:33
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eriksen Soreide’yle görüşmesinde Türkiye-Norveç ikili ilişkilerini, Yukarı Karabağ, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Enerji başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da iki bakanın iyi ve açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedilerek, "Norveç ve Türkiye yakın NATO müttefikidir ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi üzerinden ortak hedeflere sahiptir. Diyaloğu sürdürmek önemli." mesajı paylaşıldı.

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