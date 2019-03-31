Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı

Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2406 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin şehirleri ehil insanlara emanet etmek için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Demokratik hakkımızı kullanarak oyumuzu verdik. Seçim ülkenin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler, hem şehirlerimiz hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu, sadece Türkiye vatandaşı olarak değil, Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır"