Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da konferansa katılacak

DHA 13 Temmuz 2021 Salı 19:41 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 19:42

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Özbekistan'ın ev sahipliğinde 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek 'Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar' konulu konferansa katılacaktır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyayev'in girişimiyle düzenlenen söz konusu konferansın temel amacı bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesidir. Sayın Bakanımız bu vesileyle Özbekistan makamları ve konferansa katılacak ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.