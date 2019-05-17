Bakan Çavuşoğlu: Rusya teslimata hazır olduğu an S-400'leri alacağız
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak 'Rusya teslimata hazır olduğu an S-400'leri alacağız' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Finlandiya Hall Kongre Salonu'ndaki toplantı öncesinde heyet başkanlarının katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da iştirak ettiği toplantıda, Avrupa Konseyinin gelecekteki sınamalara hazırlanması, Avrupa'daki anlaşmazlık ve krizlerde Avrupa Konseyinin rolü ele alınıyor.
Toplantının ardından Finlandiya, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Fransa'ya devredecek.
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