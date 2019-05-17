Bakan Çavuşoğlu: Rusya teslimata hazır olduğu an S-400'leri alacağız Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak 'Rusya teslimata hazır olduğu an S-400'leri alacağız' dedi.