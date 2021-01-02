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Bakan Çavuşoğlu Somali saldırılarının yakınlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 18:59 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:59
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile yaralanan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine telefonda taziyede bulunan Çavuşoğlu, yaralanan vatandaşların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca firma sahibiyle de görüşerek durum hakkında bilgi aldı, taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde devam edildiğini bildirmişti.

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