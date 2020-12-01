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Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Somali'nin yeni Devlet Başkanı Mohamud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'nin yeni Devlet Başkanı Mohamed Abdirizak Mohamud ile görüştü.

01 Aralık 2020 Salı 14:52 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 14:52
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