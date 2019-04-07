Bakan Çavuşoğlu: Netenyahu'nun sorumsuzca açıklamaları gerçeği değiştirmeyecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Netenyahu'nun Batı Şeria ile ilgili skandal açıklamarına cevap verdi: Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır.
- star.com.tr
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini seçim sonrası İsrail'e dahil edeceğini açıklaması ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Çavuşoğlu açıklamasında, ''Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir. ifadelerine yer verdi.
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