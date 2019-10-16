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Bakan Çavuşoğlu: Terör devleti kurmak istediler, oyunu bozduk

TBMM'de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Bazı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olmalarının sebebi kurmak istedikleri terör devleti oyununun bozulmasıdır. Bize bu kadar saldırmalarının sebebi yaşadıkları hayal kırıklığıdır.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin TBMM'yi bilgilendirdi.
 
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
 
''Türkiye tehdidin kaynağında mücadeleye hazırdır. Müttefiklerimiz terörle mücadeleyi başka terör örgütlerine havale etti. Terör örgütleri arasında seçmece yaklaşımları asla kabul etmedik. Sınırlarımıza yönelik tehditleri önemli ölçüde bertaraf ettik. Fırat'ın batısında terörün beli kırılırken Fırat'ın doğusunda YPG PYD terör örgütü müttefiklerimizin desteğiyle giderek güçlenmekteydi. Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada çok açık ve net, bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bugün en çok tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir.
 
YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı onlara para verdi. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu demografik yapısını kaybetti. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz görüyoruz. ABD bürokrasisi başkanlarının emrini yerine getirmedi hala da yerine getirmediğini görüyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Suriye'nin sınır bütünlüğü terör örgütlerini destekleyenlerin umrunda değil.
 
Harekattan hemen önce başlarken önceden hazırlığımızı yaptık. Harekatla ilgili önce Astana garantörlerine bilgi verdik BM Genel Sekreterliği'ni bilgilendirdik. Daimi üyeleri bilgilendirdik. NATO Genel Sekreterini ve konseyi bilgilendirdik. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuzu da vurguladık. Birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştük. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır, Türkiye'nin halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır, terörden arındıracağımız topraklara güvenli gönüllü geri dönüşlerin önünü açmaktır.
 
Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Adana Mutabakatı terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. DEAŞ tutuklularının durumu önem arz ediyor. Tüm yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi en köklü çözümdür. Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz.''

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