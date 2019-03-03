Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Filistin halkının yanındadır ve yanında durmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısında, başta Filistin olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin devletinin uluslarararası arenada tanınmasının altını çizen Çavuşoğlu bu konuda da gerekli çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Filistin'de TİKA ile birlikte çok sayıda projeye imza attığını ve maddi yardımda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "TİKA, şuana kadar Filistin'de 500'den fazla projeyi hayata geçirdi." dedi.

Kardeş ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrarın da önemini belirten Bakan Çavuşoğlu, Yemen, Irak, Afganistan ve Suriye'deki krizin sona ermesi için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti.

İran'a yönelik yaptırımlar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "İran'ın köşeye sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. İran'a yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşmadan satır başları:

Filistin halkı için topladığı 1 milyon dolar tutarını Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağışlayan Afganistan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Afgan halkının kendisinin zor şartlarda yaşadığını biliyoruz. Bu asil davranışıyla milletler arası kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergilemiştir.

Tüm bu gayretlerin en önemlisi neticesi yardım kesme tehditleriyle boyun eğdirilmeye çalışan Filistin halkının asla ve asla yalnız bırakılmayacağını göstermesidir. Filistin davasının müdafaası için önümüzdeki dönemde BM'de ve İİT'de alınan kararların uygulanmasının da takipçisi olacağız.

Türkiye olarak bölgemizde var olan çatışmaların durdurulması sviil savaşların sonlandırılması ve diğer kardeş ülkelerimizdeki istikrarın ve huzurun güçlenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. 2 gün önce Lodnra'da Üürdün konferansına katıldık. Ürdün'ün güçlü ve istikrarlı olması Türkiye için önemlidir ama Filistin için de elzemdir. İsrail'in Ürdün'e yönelik çıkardığı zorlukları gündeme getirdik.

Irak'ın yeniden inşası için yoğun çaba sarf ediyoruz. Irak bizim için önemli bir ülkedir. İşgalden sonra ayağa kalkması önemlidir.

İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz. İran'ın köşeye sıkıştırılmasının bölge için riskli ve tehlikeli olacağını düşünüyoruz. Yemen ve Libya'daki savaşların durdurulması için bu sene de yoğun çaba sarfedeceğiz.

Her türlü engelleme çalışmalarına rağmen Filistin'in barış içinde yaşacağı günler gelecektir.