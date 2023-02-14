Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden biri oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu.

450 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi geldi. Sahada en büyük ekiplerden biriydi. Arama kurtarma ekibi 19 kişiyi kurtardı.

İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Büyükelçilerimiz çalışıyorlar. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarımız sürecek.

Ramazan ayında gerilimin tırmanmaması gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması önemli. Bu tüm dünya için ve İsrail'in kendisi için hassas.

Artık bölgede barış olsun istiyoruz. Bölgemizin istikrarı, ekonomik kalkınma ve huzur için çalışmaya devam etmemiz lazım.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:

İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu.

Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar.