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Bakan Çavuşoğlu, uçuş yasağı konulan 8 ülkedeki Türk misyonlarının telefon numaralarını paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 8 ülkede bulunan Türk öğrencilerin yurda dönüşleriyle ilgili duyurusundan sonra bu ülkelerdeki acil durum telefonlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

AA20 Mart 2020 Cuma 23:23 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 23:23
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunup Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrenciler için bu ülkelerdeki misyonların ve Konsolosluk Çağrı Merkezinin telefon numaralarını paylaştı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencileri isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirmişti.

Oktay, şunları ifade etmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ‪ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız."

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