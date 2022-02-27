Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan yurda dönen vatandaşlarla görüştü

AA 27 Şubat 2022 Pazar 21:15 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 21:16

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bu ülkeden Polonya'ya gelen Türk vatandaşlarıyla, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın telefonundan görüntülü sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına hitaben "Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Maalesef sizin de gördüğünüz üzere birçok zorluk var, aynı şekilde hava sahası kapalı. Şimdi Ukrayna'nın bazı şehirlerinde çatışmalar olduğu için vatandaşlarımızı oralardan çıkarmak riskli. Vatandaşlarımızın can sağlığı önemli olduğundan hiç riske atmak istemiyoruz. Yarın Kiev'de sokağa çıkma yasağı biterse oradaki tüm vatandaşlarımızı buraya getireceğiz." dedi.

Ukrayna'da çatışmanın olmadığı noktalara Türk vatandaşlarını almak için otobüsler yönlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Romanya tarafına yönlendireceğiz. Ayrıca Romanya'da da otobüsler kiraladık. Oradan vatandaşlarımızı Türk Hava Yolları ile getireceğiz. Diğer taraftan da insanı bir ateşkes sağlamaya çalışıyoruz. Bugün Rusya, Ukrayna ve AGİT ile görüştük. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de görüşeceğim bugün." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Rusya ile Ukrayna'nın yarın Belarus'ta görüşmek üzere mutabakata vardığını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Biz diplomasiden ve ateşkesten yanayız." ifadesini kullandı.

Polonya'nın sınır kapılarında Varşova Büyükelçiliği personeli tarafından karşılanan Türk vatandaşlarından oluşan ilk kafile, bugün Varşova'dan Türkiye'ye gidecek.