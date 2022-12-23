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Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Demre ilçesinde hastane ziyaretinde bulundu, şiddetli yağıştan mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi.

AA23 Aralık 2022 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
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Demre Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada İlçe Sağlık Müdürü Aybike Demir ve hastane yönetimi tarafından karşılandı. Hastalara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Çavuşoğlu, hastane yönetiminden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Köşkerler Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle zarar gören seraları gezen Çavuşoğlu, mağdur olan üreticilerle buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Çavuşoğlu, hasarların giderilmesi konusunda devletin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doğal afetin önünde durulamadığını ancak gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yapılan bazı dere ıslah çalışmaları sayesinde daha büyük bir afetin engellendiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Karabucak Mahallesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bölük'ün ailesini de ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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