Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Demre Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada İlçe Sağlık Müdürü Aybike Demir ve hastane yönetimi tarafından karşılandı. Hastalara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Çavuşoğlu, hastane yönetiminden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Köşkerler Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle zarar gören seraları gezen Çavuşoğlu, mağdur olan üreticilerle buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Çavuşoğlu, hasarların giderilmesi konusunda devletin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doğal afetin önünde durulamadığını ancak gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yapılan bazı dere ıslah çalışmaları sayesinde daha büyük bir afetin engellendiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Karabucak Mahallesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bölük'ün ailesini de ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

