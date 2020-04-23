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Bakan Çavuşoğlu, video konferans ile koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti

AA23 Nisan 2020 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 17:31
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu video konferansla bağlandığı Antalya'da şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye devretti. Bakan Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu devretme geleneğini, Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'nin evine video konferansla bağlanarak sürdürdü.

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