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Bakan Çavuşoğlu: Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dönem başkanlığının Bahreyn'e devredildiğini belirterek 'Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek.' ifadesini kullandı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:51
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Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, "Asya'da dayanışmanın ve birliğin gelişmesi önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Twitter'dan toplantıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Nevşehir 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edildi. Dönem Başkanlığını Bahreyn'e devrettik. Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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