Bakan Çavuşoğlu: Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek

Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, "Asya'da dayanışmanın ve birliğin gelişmesi önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu ayrıca çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Twitter'dan toplantıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Nevşehir 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edildi. Dönem Başkanlığını Bahreyn'e devrettik. Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.