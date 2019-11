Bakan Çavuşoğlu: Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Nagoya'da, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantının, Japonya'nın G20 Dönem Başkanı olarak düzenlediği son etkinlik olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Japonya'nın dönem başkanlığını resmi olarak Suudi Arabistan'a devrettiğini ve gelecek yıl G20 toplantılarının bu ülkede yapılacağını belirtti.

Japonya'da en fazla Türk vatandaşının Nagoya'da yaşadığını ve bu ülkedeki temasları kapsamında buradaki Türklerle bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Japon yetkililerle yaptığı görüşmelerde de Türk vatandaşlarının taleplerini ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında çok sayıda ikili görüşme yaptığının altını çizdi.

- "İkili ticaret hacmimiz daha da artacak"

Dün, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile verimli toplantı gerçekleştirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Özellikle de Ortak Ticaret Anlaşması konusunu gündemde tuttuk. Bu konuda da yakınlaşmaların olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması konusunda da mutabakatın sağlandığını belirterek, "TİKA ve JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) bu teknik iş birliği anlaşmasıyla Japonya ile ilişkilerimizi daha da geliştirmiş olacağız. Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile de inşallah ikili ticaret hacmimiz daha da artacak hem de daha dengeli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Afrika ve serbest ticaretin promosyonuyla küresel yönetişim konularının gündeme geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, toplantılarda Türkiye'nin bu konulardaki görüşlerini mevkidaşlarına aktardığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Japonya'daki temaslarının ardından Katar'a gideceği bilgisini paylaşarak, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar ile Stratejik Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz." dedi.

- "Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamak"

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar bu müzakereyi tamamlamak ve açıklamak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminin sorulması üzerine, NATO'nun genişlemesi ve yeni tehditlere karşı örgütün kendisini nasıl adapte etmesi gerektiği konularında Türkiye'nin vizyonunun paylaşılacağını bildirdi.

NATO Liderler Toplantısı marjında İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin katılacağı dörtlü toplantıya işaret eden Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda, Suriye ve Avrupa'nın tüm meselelerinin ele alınacağını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü toplantının Türkiye'de yapılmamasına yönelik eleştirilere de cevap vererek, "Herkes NATO Liderler Toplantısı için Londra'da buluşacağı için bu toplantıyı orada gerçekleştirmek, Cumhurbaşkanımız dahil herkes için zaman kazanma bakımından daha uygun oldu. O yüzden bu toplantıyı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da teklifi üzerine orada gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin farklı ülkelerle yürüttüğü ikili ilişkilere ilişkin şunları kaydetti: "Biz her zaman ABD olsun, diğer ülkeler olsun diplomasiyi işleterek, her konuda müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz. Ama dayatmayı kabul etmeyiz ve kim olursa olsun egemenlik sahamıza girmelerine müsaade etmeyiz. İster müttefik olsun, ister dünyanın diğer ucundan bir ülke olsun. Egemenlik haklarına saygı temelinde her zaman her şeyi konuşuyoruz."