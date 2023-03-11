Bakan Çavuşoğlu: Yıllardır yardıma ilk koşan ülke, Türkiye oldu

Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Malatya OSB'de ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, depremlerin ardından yurt dışından gelen yardımların, desteklerin koordinasyonu ve dayanışma diplomasisinden fırsat buldukça sahadaki çalışmaları desteklemek için deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sahada ziyaretlerde bulunan bazı siyasetçilerin özellikle koordinasyon merkezlerine hiç uğramadığını, devletin valileriyle ve bürokratlarıyla sahada çalışan belediye başkanları dahil onlarla hiç görüşmediğini gördük" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, siyasetçilerin koordinasyon merkezlerini ziyaretlerinde yapılanlar hakkında bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, konteyner kentlere yerleşen insan sayısının arttığını gördüklerini, konteynerlerdeki eksiklerin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Depremzedelere yönelik yapılan çalışmalara değinen Çavuşoğlu, arazisine dönmek isteyenlere de bireysel olarak çadır ve konteynerlerin verilmeye başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, geçen hafta G20 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Doha'da En Az Gelişmiş Ülkeler toplantısına katıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hem en zengin ülkelerin, hem de en az gelişmiş ülkelerin bu dönemde Türkiye'ye büyük destek verdiğini görüyoruz. Özellikle deprem afetinin büyüklüğünün herkes farkında. Türkiye, yıllardır nerde bir afet varsa, nerde yardıma ihtiyaç bir ülke, toplum varsa ilk koşan ülke oldu. Ve şimdi herkes Türkiye'ye bu anlamda da destek vermeye çalışıyor."

Depremlerin ardından Türkiye'ye yurt dışından ziyaretlere gelenlerin depremle ilgili koordinasyondan etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, "Alman Dışişleri Bakanı'nın G20 toplantısında Türkiye'deki bu koordinasyondan övgüyle bahsetmesi elbette bizim de hoşumuza gitti. Eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir. Ama gerçekten böyle büyük bir afet karşısında tüm kurumlarımızın bu kadar gayretli çalışması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arkadaşlarımızın sahada elinden geleni yapması da takdire şayandır. Bunu da özellikle yurt dışından gelenler de görüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, depremlerin ardından yurt dışından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin tamamının ülkelerine döndüğünü, bazı ülkelerin sahra hastanesi kurduğunu, şu an 12'sinin sahra hastanesinin çalışmalarına devam ettiğini ve bazılarının da sahra hastanesi kuracağını söyledi.

Yurt dışından bugüne kadar 211 bine yakın çadır getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 4 bin 160 konteyner yurt dışından geldi. 4 bin civarında konteyner daha gemilere binmek üzere. Diğer taraftan tabii NATO'nun da Antakya'da ve İskenderun'da 4 bin kişilik bir yaşam kenti kurduğunu biliyorsunuz. İkinci 4 bin kişilik yaşam kenti için de düğmeye bastık, çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, afetzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenleneceğini belirterek, "Avrupa Birliğinin ve dönem başkanı İsveç'in ortak girişimi ile 20 Mart Pazartesi günü bu konferans gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımız lütfettiler, video konferansa katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Konferansa sadece AB üyesi ülkelerin değil farklı ülke ve uluslararası kuruluşların da davet edileceğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin de konferansta gerekli bilgilendirmeleri yapacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, görevlerinin sadece yurt dışında değil tüm büyükelçiler ve çalışma arkadaşlarıyla sahada olduğunu, Malatya'da da büyükelçilerin buradaki koordinasyon çalışmalarına yardım ettiğini dile getirdi.