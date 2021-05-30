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  • Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum
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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyorum.

30 Mayıs 2021 Pazar 10:20 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:20
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