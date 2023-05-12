Bakan Çavuşoğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'na olan desteğin, Cumhurbaşkanımıza olan desteğin her geçen gün arttığını görüyoruz Antalya'da. Seçim yaklaştıkça insanlar daha rasyonel, Türkiye'nin geleceği ile ilgili sorular sormaya başlıyor. İstikrar, güven ve kalkınma için Cumhur İttifakı'na alternatif olmadığını gördüklerini gize söylüyorlar. Sahaya inince birçok sorunu da görüyorsunuz. Bunlara da çözüm üretmek lazım. Ciddi bir atmosfer var Antalya'da.

Antalya hem turizm kenti hem tarım kenti, ticarette de önemli bir kent oldu. Sanayi yaygınlaştı. Lojistik bakımından da Antalya önem kazandı. İyi bir limana sahip olmamız lazım. Demiryolu projelerini hayata geçirmemiz lazım. İstanbul-Antalya'yı 4 saat küsura düşüreceğiz. Alanya-Antalya otobanı önemli bir proje. Doğal gazı yaygınlaştırmamız lazım. Muz üretimimiz ciddi boyutta çünkü. Önemli projelerimiz var. Konya-Antalya arasını 1 saat azaltacak Demirkapı Tünelleri'ni açtık.

Antalya Diplomasi Forumu öncü oldu. 2 yılda Davos kadar ses getirdi. Dünya Antalya'da konuşuluyor, dünya da Antalya'yı konuşuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA AÇIKLAMASI

Ben iki gün önce Rusya'daydım. Bu kadar yoğun seçim kampanyası ortamında bile diplomasiyi bırakmıyoruz. Geleceğe yönelik normalleşme adımlarını atmamız lazım. Muhalefetin yöntemleri hep yakacağız, yıkacağız, yaptırımlara katılacağız, Azerbaycan'ı dışlayacağız ve seçimi kaybetmeye başladıklarını görüyorlar, onları dizayn edenler de seçimi kaybedeceklerini anlatıyorlar bu sefer sağa sola sataşmaya başladılar. Bizim rakibimizdi Muharrem İnce ama biz üzüldük. Lavrov'a Ankara'da bir soru soruldu o da cevap verdi. Rusya'nın karışması da Batı'nın karışması da doğru değil Türkiye'nin iç siyasetine. Kimse de karışamaz. Rusya'nın açıklamasından memnuniyet duydum. Kılıçdaroğlu ve ittifakını kim dizayn ediyor? Bunların hepsi bazı Batılı ülkelerin ve güçlerin dizaynı şeklinde oldu. Elinde bir belge, bilgi varsa da söylemesi lazım."