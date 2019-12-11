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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'AB ile iş birliği'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun' dedi.

  • İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun" dedi.

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