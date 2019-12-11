Bakan Çavuşoğlu'ndan 'AB ile iş birliği'' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun' dedi.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun" dedi.
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