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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a sert cevap: Şarlatanlar yine sahnede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına, 'Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede.' ifadeleriyle tepki gösterdi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a sert cevap: Şarlatanlar yine sahnede
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Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

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