Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:12

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor

Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

"Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli"

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

"Güvenli tatil için tüm tedbirlerimizi aldık"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

Ayrıntılar gelecek...