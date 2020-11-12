12 Kasım 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman Azerbaycan ordusunu, kardeş Azerbaycan halkını ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ederim. Bu sahadaki zaferden sonra Azerbaycan-Rusya-Ermenistan arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı ve her seferinde saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Azerbaycan, sorunun diplomatik yandan çözülmesinden yana olduğunu her zaman göstermiştir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN YARIN GELECEK HEYETLE AYRINTILARI KONUŞACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz. Rusya'dan yarın gelecek heyetle ayrıntıları konuşacağız. Merkezin çalışma detayları yarınki toplantıda belli olacak. Rusya'nın rolü ne ise Türkiye'nin rolü de o olacak. Denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Tespit, gözlem, ihlaller olduğunda bunları inceleyecek, raporlayacak. Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını diliyoruz. Azerbaycan nasıl isterse yanlarında olacağız" dedi.

"FRANSA, SÜREÇLERİN DIŞINDA KALDIĞI İÇİN BARIŞ ÇABALARINI BALTALIYOR"

Çavuşoğlu, "Fransa yine olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Fransa'nın da esasen objektif ve dengeli olmadığı için süreçlerin dışında kalıyor ve Ermenistan'ı destekleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışıyor. Ermenistan anlaşmaya uymalı. Ateşkesi bozarlarsa bedelini öderler" ifadelerini kullandı.

"Açılacak Nahçıvan koridorundan herkes faydalanır"

"Burada barış olursa, Azerbaycan toprakları geri verilirse, koridor açılırsa bundan herkes faydalanır" diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok kim yararlanacak bölge ülkeleri, Ermenistan da yararlanacak. Açılacak Nahçıvan koridorundan Azerbaycan vatandaşları da yararlanacak, herkes de bu nimetlerden faydalanır."

SORU-CEVAP

Ermenistan ateşkesi bozarsa ne olacak?

Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler. Azerbaycan kan dökmeye meraklı değil. Sulh yolu ile çözmeyi çok denedi Azerbaycan. 30 yıldır bir toprağı işgal ediyorsunuz, burada beyinleri yıkıyorsunuz, tabi çıkmak zor olur o zaman. Ya gönüllü şekilde anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da kahraman Azerbaycan ordusu topraklarını geri alacak.

Ateşkesin detaylarına ilişkin malumat verir misiniz?

Rusya'nın rolü ne ise, Türkiye'nin rolü de odur. Ortak çalışma grubu ile esasları belirleyeceğiz. Merkezin amacı ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunu rapor edecek. Gereken ne ise ateşkesi ihlal edene yapılacak. Önemli bir rol üstlenilecek. Rusya ile görüşme sonrası Azerbaycan ile tekrar konuşacağız.

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, Azerbaycan ordusunun başarısını nasıl değerlendirir?

Azerbaycan halkı ve ordusu ile gurur duyuyoruz. Gücünü tüm dünyaya gösterdi, Türk'ün ne yapabileceğini de gösterdi. Tüm dünyadaki Türklerin özgüvenini yükseltti. Zaferden dolayı tebrik ederiz.

Ermenistan'da yönetim değişikliği ile ateşkesin bozulması söz konusu olabilir mi? Türkiye'nin kaç askeri olacak, yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı?

Devlette devamlılık vardır. Anlaşma 3 ülke arasında olmuştur. Geçmişte de bizden önceki yönetimler de farklı ülkeler ile anlaşmalar imzaladı. İhtiyaç duyulduğunda revizeler olur, yönetimler gelip geçicidir ama ülkeler bakidir. Bu Ermenistan'ın tercihi, umarız Ermenistan doğru olanı tercih eder, halkı da bundan faydalanmış olur.

Hangi tedbirler alınacak, ihlaller olursa nerede olacağı, sadece merkez olmayacak, şubeler de olacak. Detaylar yarın belli olacak, paylaşacağız.

Yurt dışına misyon gönderirken, çerçevesi belli olunca bu tezkere Meclis'ten geçer. Daha önce Suriye, Libya'ya barış gücü göndermek için tezkere Meclis'ten geçti. Gazi Meclis'imiz söz konusu Azerbaycan olunca şevk ile destekleyecektir. Böyle düşünüyoruz.

Biz anlaşmaya ne söyledik, ne koyduk. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın bize verdiği yerlerde de merkez kurulacak. Bu mesele Karabağ problemi olarak adlandırılıyor. Spesifik olarak hangi merkezde, hangi şubeler olacağını biz istişare edeceğiz ama toprak sahibi Azerbaycan'a saygı duyarak birlikte sahadaki insanlar, teknik ekipler belirleyeceğiz. Azerbaycan'ın oluru ile olacak.