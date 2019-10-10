Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.
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