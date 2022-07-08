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Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

G20 toplantıları kapsamında Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmeler yaptı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 09:57 - Güncelleme:
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Çavuşoğlu, ikili görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, iklim değişikliği meseleleri ile Türkiye ve Fiji'nin uluslararası platformlardaki iş birliklerini konuştuklarını kaydetti.

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley'le de bir araya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve Suriye'ye sınır ötesi yardımları konularının ele alındığını aktardı.

Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile yaptığı görüşmede de ikili ekonomik ilişkileri ve enerji iş birliğini ele aldıklarını açıkladı.

  • Endonezya
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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