22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8429
  • 6,4181
  • 282.091
  • 101108
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması

Çavuşoğlu: 'Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız'

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"

Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"

Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"

Emniyet Müdürü Altuğ Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, o paylaşımını sildi

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, o paylaşımını sildi

'Türkiye'yi örnek alıyoruz'

'Türkiye'yi örnek alıyoruz'

'Saha dışında Fenerbahçe-Galatasaray beraberliği olsun'

'Saha dışında Fenerbahçe-Galatasaray beraberliği olsun'

Alyansını satarak okutmaya çalıştı, kalleş PKK dağa kaçırdı

Alyansını satarak okutmaya çalıştı, kalleş PKK dağa kaçırdı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

Bakan Akar'dan harekat açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor

Bakan Akar'dan harekat açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor

Fikret Orman kararını açıkladı! Aday olacak mı?

Fikret Orman kararını açıkladı! Aday olacak mı?

Teslim olan PKK'lı teröristten 'Siz de ailenize dönün' çağrısı

Teslim olan PKK'lı teröristten 'Siz de ailenize dönün' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

Türkiye'de tek! 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor...

Türkiye'de tek! 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor...

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA