Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması
Çavuşoğlu: 'Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"
Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"
Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"
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