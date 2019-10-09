Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"

Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"

Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"