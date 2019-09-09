Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü..
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
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