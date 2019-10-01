Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert çıkış: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'un konuşmasına çok sert tepki
Bakan Çavuşoğlu, 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz' şeklinde konuştu' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz" şeklinde konuştu.
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