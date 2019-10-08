Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi kamuflajlı fotoğrafıyla Mehmetçik'e moral verdi.
- AA
Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçik'e moral kaynağı oldu.
Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." dizelerine yer veren Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı.
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