Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçik'e moral kaynağı oldu.

Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." dizelerine yer veren Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı.