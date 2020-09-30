Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
- AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI
Sistematik ve planlı saldırı yaptıkları ortada.
Ermenistan bu cesareti nereden buluyor.
Ermenistan uluslararası hukuku yok sayıyor.
Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız.
Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor.
Sorun çözülmedikçe Ermenistan cesaretleniyor, saldırıyor.
Azerbaycan'ın bir isteği olursa gereğini yaparız.
Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız.