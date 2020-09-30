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Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:13
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Sistematik ve planlı saldırı yaptıkları ortada.

Ermenistan bu cesareti nereden buluyor.

Ermenistan uluslararası hukuku yok sayıyor.

Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız.

Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor.

Sorun çözülmedikçe Ermenistan cesaretleniyor, saldırıyor.

Azerbaycan'ın bir isteği olursa gereğini yaparız.

Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız.

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