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Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyadan güçlü bir dayanışma gördük

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar.' dedi.

9 Şubat 2023 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyadan güçlü bir dayanışma gördük
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık.

9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar.

Dışişleri Bakanlığı olarak daha önce Covid-19 döneminde bakanlığımızda kurduğumuz Koordinasyon ve Destek Merkezini hemen faal hale getirdik.

Maalesef Hatay temsilcimiz, büyükelçimiz Devrim Öztürk ve orada görev yapan bir personelimiz hala enkaz altındalar

Dün akşamdan sabaha kadar yaklaşık 30 bin kişi deprem bölgesinden tahliye edildi.

Türkiye genelinde 15 bin 729 kişi kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtlarına ve konaklama tesislerine yerleştirildi.

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