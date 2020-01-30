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Güncel

Son dakika... AP'de Türk bayrağına alçak saldırıya Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına Bakan Çavuşoğlu çok sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, 'Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin' dedi.

30.01.2020  13:13 - Güncelleme: 30.01.2020  13:37

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına Bakan Çavuşoğlu çok sert tepki gösterdi. 

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

OLAY

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

AP'de ırkçı Yunan vekilden çirkin provokasyon! Türk bayrağını yırttı

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

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