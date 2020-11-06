İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4749
  • EURO
    10,0426
  • ALTIN
    530.914
  • BIST100
    1184.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı
Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı.' dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 11:30 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:30
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.