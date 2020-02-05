Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız." dedi.
Çavuşoğlu, "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, "AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması gerekiyor. Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır" dedi.
Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" açıklamasında bulundu.