AA 05.02.2020 12:08 - Güncelleme: 05.02.2020 12:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız." dedi.