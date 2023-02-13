Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriyelilere kapı açıldı' iddialarına cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

'13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda' diyen Çavuşoğlu,Suriyelilere sınır kapıları açıldı iddialarına ilişkin, "PKK'nın YPG'nin kontrol ettiği yerde kapı açılması söz konusu değildir. Yalan yanlış bilgi yaymak doğru bir şey değildir" açıklamasında bulundu.

'Eğer Belçika Suriye'deki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Nasıl bizim uçaklarımız hem THY hem diğer özel şirketlerimiz de Deprem bölgelerine yardım götürüyorlar dönüşte de ücretsiz bir biçimde bölgeden ayrılmak isteyen kişileri götürüyorlar oradan alsınlar Suriyelileri kendi ülkelerine getirsinler bu kendilerini bağlar.'